Милованов повідомив про скорочення врожаю овочів та картоплі в Україні

Фото: Тимофій Милованов (politarena_com_ua)

Картоплі у цьому році зібрали на 10% менше, овочів на 5%

У 2019 році в Україні очікується зменшення врожаю овочів та картоплі. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр навів наступні розрахунки врожаю в Україні:

Овочі - 8,9 млн тонн (менше на 575 тис. тонн).

Картопля - 20,3 млн тонн (менше на 2,2 млн тонн).

Крім того, у Мінекономіки прогнозують суттєве скорочення врожаю цукрових буряків до 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн тонн).

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, у 2018 році в Україні було зібрано 9,4 млн тонн овочів та 22,5 млн тонн картоплі.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує у 2019 році рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 74 млн тонн, що на 4 млн тонн більше ніж у 2018 році

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.