Держрегуляторна служба перенесла обговорення підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 29 серпня

Буде розглядатися зростання тарифів УЗ на перевезення порожніх вагонів для вантажів 1 класу

Державна регуляторна служба 29 серпня знову розгляне проект наказу Міністерства інфраструктури України від 13 липня 2018 року, який передбачає зростання тарифів ПАТ "Укрзалізниця" на перевезення порожніх вагонів для 1 класу вантажів (вугілля, руда, пісок, сіль) на 95%. Про це сьогодні на робочій нараді Держрегуляторної служби повідомила глава відомства Ксенія Ляпіна, повідомляє "УНІАН".

«Це макроекономіка. Як тільки ми зачіпаємо питання перевезень, ми чіпляємо макроекономіку. Це дуже сильно впливає і на бізнес, і на валютні надходження в країну, і на способи перевезень вантажів, і на інвестиції. Потрібен глибокий аналіз впливу тарифів на бізнес-середовище. Зараз рішення ми не приймаємо, ми напишемо лист до Мінінфраструктури, що потрібен додатковий аналіз проекту наказу. І нове засідання з цього питання призначаємо на 29 серпня», - повідомила Ксенія Ляпіна.

«Підвищення тарифу дасть загальне збільшення витрат відправників вантажів – 5,3 млрд. грн. у рік. До чого це призведе? Ми починаємо втрачати експортні ринки, ми частково вже втратили ринок Китаю. Логістика в Китай стає дорогою, возимо менше. «Укрзалізниця», у якій рентабельність вантажних перевезень 23%, теж втрачає, а не заробляє. У 2017 році УЗ не перевезла 15 млн тонн вантажів, що могла перевезти, якби зберігалися тарифи, і держкомпанією недоотримано близько 3 млрд грн. виручки», - зазначив у своєму виступі на робочій нараді Держрегуляторної служби Сергій Біленький, голова Федерації металургів України.

На його думку, реалізація проекту наказу Мінінфраструктури про підвищення порожнього тарифу на 95% призведе до негативних наслідків як для бізнесу, так і для економіки України в цілому.

«Буде йти подорожчання щебеню, залізної руди, вугілля. У загальній структурі вантажоперевезень УЗ ця продукція займає 65%. Додаткові витрати для вугілля оцінюються в суму 1,6 млрд грн., для руди - 1,9 млрд грн. Що буде падіння конкурентоспроможності нашої продукції на внутрішньому та експортному ринках», - упевнений Сергій Біленький.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов також упевнений, що необхідно виважено підходити до такого питання, як підвищення тарифу на перевезення, адже це негативно позначиться і на зернотрейдерах-експортерах, і на економіці України в цілому.

"Ми прекрасно знаємо, яка ситуація зараз з валютною виручкою. Перевезення зернових займає близько 15% всіх вантажних перевезень УЗ. Підвищення тарифу позначиться на конкурентоспроможності нашої агропродукції, зерна, призведе до зниження виручки зернотрейдерів, а значить, і до зменшення надходжень валюти в Україну, простіше кажучи, до девальвації національної валюти, що послабить економіку країни", - вважає Микола Горбачов.

Представник Федерації роботодавців ПЕК Руслан Богданов підкреслює важливість комплексного аналізу будь-яких підвищень. "Стабільні поставки українського вугілля з шахт на ТЕС – це запорука енергобезпеки нашої країни. Враховуючи критичну ситуацію у вугільній галузі на державних підприємствах (страйки на Мирноградвугілля, падіння видобутку), гранично важливо ретельно аналізувати всі наслідки подібних рішень".

На думку представників бізнесу, ПАТ «Укрзалізниця», плануючи чергове підвищення тарифів, не показує, на чому засноване таке зростання. «До нинішньої ситуації з підвищенням порожнього тарифу слово «маніпуляція» дуже підходить. УЗ залишається монополістом за локомотивною, інфраструктурною та диспетчерською складовими. Ми просили і просимо знову показати монополіста, на чому ґрунтується чергове підвищення тарифу. Пояснень такого зростання тарифу ми поки не отримали», - зазначила маркетинг-директор групи Ferrexpo по країнам СНД Ярославна Блонська.

На робочій нараді голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна також зазначила важливість створення комісії, як в енергетичній галузі, – окремого органу, який буде регулювати тарифну політику у сфері залізничного транспорту.

Як повідомляється, керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кистиону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінфінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростання порожнього тарифу.

На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково. Керівники асоціація підкреслили, що в цілому запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн. у рік, що додатковим тягарем ляже на плечі провідних українських товаровиробників.