Госрегуляторная служба перенесла обсуждение повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" на 29 августа

Будет рассматриваться рост тарифов УЗ на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов

Государственная регуляторная служба 29 августа вновь рассмотрит проект приказа Министерства инфраструктуры Украины от 13 июля 2018 года, который предусматривает рост тарифов ПАО "Укрзализныця" на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов (уголь, руда, щебень, соль) на 95%. Об этом сегодня на рабочем совещании Госрегуляторной службы сообщила глава ведомства Ксения Ляпина, сообщает "УНИАН".

«Это макроэкономика. Как только мы цепляем вопрос перевозок, мы цепляем макроэкономику. Это очень сильно влияет и на бизнес, и на валютные поступления в страну, и на способы перевозок грузов, и на инвестиции. Нужен глубокий анализ влияния тарифов на бизнес-среду. Сейчас решения мы не принимаем, мы напишем письмо на Мининфраструктуры, что требуется дополнительный анализ проекта приказа. И новое заседание по этому вопросу назначаем на 29 августа», - сообщила Ксения Ляпина.

«Повышение тарифа даст общее увеличение затрат отправителей грузов – 5,3 млрд. грн. в год. К чему это приведет? Мы начинаем терять экспортные рынки, мы частично уже потеряли рынок Китая. Логистика в Китай становится дорогой, возим меньше. «Укрзализныця», у которой рентабельность грузовых перевозок 23%, тоже теряет, а не зарабатывает. В 2017 году УЗ не перевезла 15 млн тонн грузов, что могла перевезти, если бы сохранялись тарифы, и госкомпанией недополучено около 3 млрд грн. выручки», - отметил в своем выступлении на рабочем совещании Госрегуляторной службы Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов Украины.

По его мнению, реализация проекта приказа Мининфраструктуры о повышении порожнего тарифа на 95% приведет к негативным последствиям как для бизнеса, так и для экономики Украины в целом.

«Будет идти удорожание щебня, железной руды, угля. В общей структуре грузоперевозок УЗ эта продукция занимает 65%. Дополнительные затраты для угля оцениваются в сумму 1,6 млрд грн., для руды - 1,9 млрд грн. Что будет - падение конкурентоспособности нашей продукции на внутреннем и на экспортном рынках», - уверен Сергей Беленький.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев также уверен, что необходимо взвешенно подходить к такому вопросу, как повышение тарифа на грузоперевозки, ведь это негативно отразится и на зернотрейдерах-экспортерах, и на экономике Украины в целом.

"Мы прекрасно знаем, какова сейчас ситуация с валютной выручкой. Перевозка зерновых занимает около 15% всех грузоперевозок УЗ. Повышение тарифа скажется на конкурентоспособности нашей агропродукции, зерна, приведет к снижению выручки зернотрейдеров, а значит, и к уменьшению поступлений валюты в Украину, проще говоря, к девальвации национальной валюты, что ослабит экономику страны", - считает Николай Горбачов.

Представитель Федерации работодателей ТЭК Руслан Богданов подчеркивает важность комплексного анализа любых повышений. "Стабильные поставки украинского угля с шахт на ТЭС – это залог энергобезопасности нашей страны. Учитывая критическую ситуацию в угольной отрасли на государственных предприятиях (забастовки на Мирноградуголь, падение добычи), предельно важно тщательно анализировать все последствия подобных решений".

По мнению представителей бизнеса, ПАО «Укрзализныця», планируя очередное повышение тарифов, не показывает, на чем именно основан такой рост. «К нынешней ситуации с повышением порожнего тарифа слово «манипуляция» очень подходит. УЗ остается монополистом по локомотивной, инфраструктурной и диспетчерской составляющим. Мы просили и просим снова показать монополиста, на чем основано очередное повышение тарифа. Объяснений такого роста тарифа мы пока не получили», - отметила маркетинг-директор группы Ferrexpo по странам СНГ Ярославна Блонская.

На рабочем совещании глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина также отметила важность создания комиссии, как в энергетической отрасли, – отдельного органа, который будет регулировать тарифную политику в сфере ж/д транспорта.

Как сообщается, руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову, в котором призвали отказаться от реализации проекта приказа Минфинфраструктуры от 13 июля 2018 года о росте порожнего тарифа.

По мнению ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн. дополнительно. Руководители ассоциация подчеркнули, что в целом предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн. в год, что дополнительным грузом ляжет на плечи ведущих украинских товаропроизводителей.