Держприкордонслужба не знає, чи перетинав суддя Чаус український кордон
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не знає, чи перетинав український кордон викрадений у Молдові суддя Микола Чаус. У МВС Молдови заявили, що організатори викрадення виїхали в Україну.
Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.
"Такої інформації у мене особисто немає. Зазначу, що згідно з законодавством ми не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам", - заявив він.
Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.
До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.
Президент Молдови Майя Санду після новини про викрадення Чауса вимагала негайних дій від місцевого МВС.
Молдавські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до викрадення Чауса. За їх даними, організатори злочину вже втекли в Україну.
Додамо, що в середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.