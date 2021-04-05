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Госпогранслужба не знает, пересекал ли судья Чаус украинскую границу

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 15:41
Госпогранслужба не знает, пересекал ли судья Чаус украинскую границу Фото: Николай Чаус (nabu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что не знает, пересекал ли украинскую границу похищенный в Молдове судья Николай Чаус. В МВД Молдовы заявили, что организаторы похищения выехали в Украину.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Такой информации у меня лично нет. Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам", - заявил он.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.

Президент Молдовы Майя Санду после новости о похищении Чауса потребовала немедленных действий от местного МВД.

Молдавские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению Чауса. По их данным, организаторы преступления уже сбежали в Украину.

Добавим, что в середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

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