Госпогранслужба не знает, пересекал ли судья Чаус украинскую границу

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что не знает, пересекал ли украинскую границу похищенный в Молдове судья Николай Чаус . В МВД Молдовы заявили, что организаторы похищения выехали в Украину.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Такой информации у меня лично нет. Отмечу, что согласно законодательству мы не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьим лицам", - заявил он.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.