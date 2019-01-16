ДБР затримала прикордонника за збут наркотиків

Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

Військовослужбовця арештували з можливістю внести заставу

У Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця-прикордонника за збут наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленн ДБР у Facebook.

Як зазначається, слідчі ДБР провели обшуки, під час яких встановлено факт незаконного зберігання розфасованих у пакети наркотичних засобів - метадону, амфетаміну та канабісу.

Слідчі розслідували кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За попередньою інформацією, солдат-строковик вживав наркотичні засоби сам та розповсюджував їх на території одного з прикордонних загонів.

Рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Наразі слідство триває.

Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, поліція викрила канал постачання психотропної речовини "амфетамін" з центральної України в Херсон. У автомобілі Subaru Forester знайшли 2 кг наркотиків на 2 млн гривень.

Раніше у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили угруповання наркоторгівців, яке займалося контрабандою наркотичних речовин до країн ЄС та Росії.