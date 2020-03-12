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За невиконання постанови про карантин загрожує кримінальна відповідальність, - МОЗ

Новини » Політика     12.03.2020 - 12:51
За невиконання постанови про карантин загрожує кримінальна відповідальність, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У МОЗ прокоментували незакриття шкіл у Харкові

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує кримінальна відповідальність. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином лікар прокоментував незакриття шкіл на карантин у Харкові.

"Міністерства і органи виконавчої влади будуть звітувати щодня МОЗ про стан виконання постанови про карантин. А МОЗ передаватиме цю інформацію Кабміну. Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну... це 100% буде адміністративна і кримінальна відповідальність", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Геннадій Кернес уточнив, до яких превентивних заходів вдасться місто в рамках карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він підкреслив, що школи не закриватимуть.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу Кабінет міністрів ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу в світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання більше 200 чоловік, будуть закриті навчальні заклади, а також закрите авіасполучення з деякими країнами.

Підкреслимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

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