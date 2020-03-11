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В госпіталізованого українця підозру на коронавірус не підтвердили

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 19:12
В госпіталізованого українця підозру на коронавірус не підтвердили
Ілюстративне фото (facebook com airportkiev)

В українця не виявили температури та коронавірусу

В госпіталізованого 11 березня в аеропорту "Бориспіль" українця підозру на коронавірус не підтвердили. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Шмигаль, підозра була спричинена хвилюванням стюардеси.

"Була така підозра, що це громадянин з Китаю. Стюардесі здалося, що в нього є температура, його перевірили, зробили тест. У нього немає температури, немає вірусу", - сказав він.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" громадянина України госпіталізували з підозрою на коронавірус. Чоловікові стало погано після прильоту в Україну. Його госпіталізували з симптомами на коронавірус в Олександрійську клінічну лікарню Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кабміні оцінили ймовірність заборони пересування Україною через коронавірус. За словами Шмигаля, такий крок можливий, однак для цього ситуація з коронавірусом в Україні має стати більш загрозливою.

Раніше повідомлялося, в уряді розраховують, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад. За словами прем'єра, на сьогодні не йдеться про те, що Україну може обійти епідемія.

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