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У госпитализированного украинца подозрение на коронавирус не подтвердили

Новости » Общество     11.03.2020 - 19:12
У госпитализированного украинца подозрение на коронавирус не подтвердили
Иллюстративное фото (facebook com airportkiev)

В украинца не выявили температуры и коронавируса

У госпитализированного 11 марта в аэропорту "Борисполь" украинца подозрение на коронавирус не подтвердили. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Шмыгаль, подозрение было вызвано волнением стюардессы.

"Было такое подозрение, что это гражданин из Китая. Стюардессе показалось, что у него есть температура, его проверили, сделали тест. У него нет температуры, нет вируса", - сказал он.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" гражданина Украины госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мужчине стало плохо после прилета в Украину. Его госпитализировали с симптомами на коронавирус в Александрийскую клиническую больницу Киева.

Как сообщало РБК-Украина, в Кабмине оценили вероятность запрета передвижения Украиной из-за коронавируса. По словам Шмыгаля, такой шаг возможен, однако для этого ситуация с коронавирусом в Украине должна стать более угрожающей.

Ранее сообщалось, в правительстве рассчитывают, что к лету эпидемия коронавируса пойдет на спад. По словам премьера, на сегодня речь не идет о том, что Украину может обойти эпидемия.

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