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З аеропорту "Бориспіль" госпіталізували українця з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 16:28
З аеропорту "Бориспіль" госпіталізували українця з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (facebook com airportkiev)

Чоловікові стало погано після прильоту в Україну

В аеропорту "Бориспіль" громадянина України госпіталізували з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє Hromadske.

Наголошується, що чоловікові стало погано після прильоту в Україну. Його госпіталізували з симптомами на коронавірус в Олександрійську клінічну лікарню Києва.

Звідки саме прилетів літак на даний момент не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Запоріжжі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка прибула в Україну з Італії. Жінка була госпіталізована 9 березня з гострим респіраторним захворюванням. Результати тесту на коронавірус будуть відомі протягом декількох днів.

Відзначимо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин у всіх областях країни у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

За станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. Захворювання виявили 3 березня у чоловіка в Чернівцях. До цього інфікований перебував в Італії. Всього Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.

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