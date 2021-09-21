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Держкомісія заборонила онлайн-роботу шкіл в "жовтій" зоні, - Львівська ОДА

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 19:59
Держкомісія заборонила онлайн-роботу шкіл в "жовтій" зоні, - Львівська ОДА Фото: школам заборонили дистанційку в "жовтій" зоні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що українським школам заборонили працювати дистанційно у "жовтій" зоні карантину. За його словами, таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

"Така позиція державної комісії ТЕБ і НС - онлайн-навчання не буде. Причиною став низький рівень вакцинування працівників закладів освіти, подекуди свідоме саботування зі сторони освітян вакцинальної кампанії", - заявив Годик.

Крім того, як повідомляє прес-служба Харківської ОДА, на сьогоднішній нараді з главами областей прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у четвер, 23 вересня, всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

"У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент - закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються - так прописано в постанові - до тих пір, поки колектив не провакцинується", - цитує прес-служба ОДА слова прем'єра.

Зазначимо, у постанові Кабміну №1236, якою в Україні встановлюється карантин, не йде мова про заборону дистанційного навчання. Водночас постанова забороняє відвідування закладів освіти здобувачами, якщо там вакциновано менше 80% персоналу.

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