Госкомиссия запретила онлайн-работу школ в "желтой" зоне, - Львовская ОГА

Первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что украинским школам запретили работать дистанционно в "желтой" зоне карантина . По его словам, такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал" .

"Такая позиция Государственной комиссии ТЭБ и ЧС - онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательное саботирование со стороны педагогов вакцинальной кампании", - заявил Годик.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, на сегодняшнем совещании с главами областей премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в четверг, 23 сентября, все учреждения, где вакцинировано менее чем 80% персонала, будут закрыты.

"В четверг учебные заведения, которые не вакцинированы на 80% хотя бы первой дозой, должны быть закрыты. Важный момент - закрытые, не переведенные в онлайн, не переведенные на дистанционную форму, а закрываются - так прописано в постановлении - до тех пор, пока коллектив не вакцинируется", - цитирует пресс-служба ОГА слова премьера.

Отметим, в постановлении Кабмина №1236, которым в Украине устанавливается карантин, не идет речь о запрете дистанционного обучения. В то же время постановление запрещает посещение учебных заведений учащимися, если там вакцинировано менее 80% персонала.