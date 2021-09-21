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Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 19:37
Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні Фото: як працюватимуть школи після посилення карантину (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 23 вересня, територія України потрапить у "жовту" зону адаптивного карантину. Посилення карантину вплине на роботу шкіл, дитсадків та вищих навчальних закладів.

Як працюватимуть заклади освіти на карантині - в матеріалі РБК-Україна.

Умови роботи шкіл в "жовтій" зоні

Школи, дитсадки та вузи зможуть працювати у звичному режимі після посилення карантину за умови, якщо щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.

Який документ дозволяється пред'явити:

  • "жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
  • "зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
  • COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Однак школу все одно можуть закрити на карантин, якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію. Для того, щоб клас пішов на ізоляцію, достатньо одного випадку COVID-19.

Хто вирішив закрити школи на карантин

Низка областей України вирішили закрити заклади освіти, де рівень вакцинації персоналу - менше 80%. Цим школам заборонили навіть працювати в онлайн-режимі.

Які області закриють неготові до карантину школи:

  • Київська;
  • Івано-Франківська;
  • Одеська;
  • Чернівецька;
  • Львівська;
  • Запорізька;
  • Закарпатська.

Хто продовжить працювати

Наразі заяв про намір забороняти роботу шкіл в онлайн-форматі не робили Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська, Херсонська, Миколаївська, Рівненська області. Київ також не планує забороняти дистанційне навчання.

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школа Карантин Коронавірус
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