Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні
У четвер, 23 вересня, територія України потрапить у "жовту" зону адаптивного карантину. Посилення карантину вплине на роботу шкіл, дитсадків та вищих навчальних закладів.
Як працюватимуть заклади освіти на карантині - в матеріалі РБК-Україна.
Умови роботи шкіл в "жовтій" зоні
Школи, дитсадки та вузи зможуть працювати у звичному режимі після посилення карантину за умови, якщо щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.
Який документ дозволяється пред'явити:
- "жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
- "зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.
Однак школу все одно можуть закрити на карантин, якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію. Для того, щоб клас пішов на ізоляцію, достатньо одного випадку COVID-19.
Хто вирішив закрити школи на карантин
Низка областей України вирішили закрити заклади освіти, де рівень вакцинації персоналу - менше 80%. Цим школам заборонили навіть працювати в онлайн-режимі.
Які області закриють неготові до карантину школи:
- Київська;
- Івано-Франківська;
- Одеська;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Запорізька;
- Закарпатська.
Хто продовжить працювати
Наразі заяв про намір забороняти роботу шкіл в онлайн-форматі не робили Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська, Херсонська, Миколаївська, Рівненська області. Київ також не планує забороняти дистанційне навчання.