Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні

У четвер, 23 вересня, територія України потрапить у "жовту" зону адаптивного карантину. Посилення карантину вплине на роботу шкіл, дитсадків та вищих навчальних закладів.

Як працюватимуть заклади освіти на карантині - в матеріалі РБК-Україна .

Умови роботи шкіл в "жовтій" зоні

Школи, дитсадки та вузи зможуть працювати у звичному режимі після посилення карантину за умови, якщо щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.

Який документ дозволяється пред'явити:

"жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу.

Однак школу все одно можуть закрити на карантин, якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію. Для того, щоб клас пішов на ізоляцію, достатньо одного випадку COVID-19.

Хто вирішив закрити школи на карантин

Низка областей України вирішили закрити заклади освіти, де рівень вакцинації персоналу - менше 80%. Цим школам заборонили навіть працювати в онлайн-режимі.

Які області закриють неготові до карантину школи:

Київська;

Івано-Франківська;

Одеська;

Чернівецька;

Львівська;

Запорізька;

Закарпатська.

Хто продовжить працювати

Наразі заяв про намір забороняти роботу шкіл в онлайн-форматі не робили Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська, Херсонська, Миколаївська, Рівненська області. Київ також не планує забороняти дистанційне навчання.