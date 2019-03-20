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Скаргу Вишинського розгляне Об'єднана палата Верховного суду

Новини » Політика    20.03.2019 - 12:48
Скаргу Вишинського розгляне Об'єднана палата Верховного суду
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Розгляд справи Вишинського по суті розпочнеться 26 березня

Сьогодні, 20 березня, Верховний суд частково задовольнив клопотання захисту та передав касаційну скаргу у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на розгляд до Об'єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.  Про це заявив у залі суду головуючий суддя Сергій Стороженко, передає кореспондент РБК-Україна.

Суд оголосив лише результативну частину рішення. 

"Суд постановив клопотання захисників у кримінальному провадженні за касаційною скаргою захисників про передачу на розгляд у Велику палату задовольнити частково. Суд ухвалив передати скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду", - заявив суддя.

Наразі засідання завершено.

Головуючий суддя Сергій Стороженко на початку засідання дозволив Вишинському знаходитися поряд з адвокатами, а не в боксі для затриманих.

Зазначимо, розгляд справи Вишинського по суті розпочнеться 26 березня у Подільському райсуді Києва.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прокоментувала питання можливого обміну Кирила Вишинського. Так, омбудсмен вважає проблему Вишинського "особливою". При цьому сам головред підкреслив, що його не цікавить обмін на українських військовополонених.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України у тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Вишинського не включили в списки на обмін з РФ через те, що його ім'я не звучало в пропозиціях на обмін з російської сторони.

Додамо, раніше повідомлялося, що Вишинський прибув до зали суду Верховного суду, де слухатимуть скаргу по його справі.

Вишинський заявив, що його не цікавить обмін У Верховному суді розпочалося засідання у справі Вишинського
Новини України Верховный судКирило Вишинський
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