Держфінансування можуть отримати 11 партій, - ЧЕСНО

Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Держфінансування отримають партії, які подолали 2% бар'єр

Державне фінансування можуть отримати 11 політичних партій, серед яких і політсили, які не пройшли на вибори у Верховну раду, але подолали 2% бар'єр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт руху "ЧЕСНО".

Як повідомляється, загальна сума фінансування партій залежить від розміру прожиткового мінімуму та явки на виборах.

"Нововведенням після цих виборів є те, що державне фінансування отримають і позапарламентські партії, які не потраплять у Верховну раду, але отримають від 2% голосів виборців", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії явка на цих виборах склала 14,7 млн виборців. Кожен виборець приносить до загального кошика державного фінансування 2% прожиткового мінімуму, або 38 гривень 42 копійки. Саме від кількості голосів за конкретну партію залежить, скільки коштів вона отримає. Таким чином, загальний бюджет держфінансування партій в 2020 році досягне 565,5 млн гривень.

"90% цієї суми, або 509 млн, розподілять пропорційно результатами на виборах між усіма партіями, які подолають 2% -й бар'єр. Тобто переможець отримає більше, а партія, яка ледве долає 2% - менше", - йдеться в повідомленні.

"Згідно з нашими моделюванням, партія, яка отримає 2%, у 2020 році отримає з бюджету близько 11 млн гривень. Ще 10%, або 56,5 млн гривень, розподілять пропорційно (порівну) між тими партіями, які пройдуть в парламент і в своїх списках будуть мати більше третини жінок (вважається саме з прохідним списком, а не по фракції, до якої приєднаються мажоритарники) ", - наголошується в публікації.

Найбільше державних коштів дістанеться партії "Слуга народу". Вона отримає приблизно 225,3 млн гривень. Додаткове фінансування за гендерною квотою майже подвоює розмір держфінансування "Голоси". До базової суми близько 34 млн додадуться ще більше 28 млн. Істотну надбавку отримає і "Європейська солідарність" - до базових майже 46 млн партія отримає ще більше 28 млн гривень за гендерною квотою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Окружний адмінсуд міста Києва частково задовольнив позов київського осередку "Опозиційного блоку" і повернув державне фінансування партії. Партії повинні перерахувати кошти, які вона не отримала в I кварталі 2019 року - близько 15,5 млн гривень.

Раніше НАПК припинило перерахування коштів з державного бюджету на фінансування політичної партії "Опозиційний блок" в I кварталі 2019 року з-за взаємовиключних вимог представників партії і судової заборони.