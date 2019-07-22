Госфинансирование могут получить 11 партий, - ЧЕСНО

Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Госфинансирование получат партии, которые преодолели 2% барьер

Государственное финансирование могут получить 11 политических партий, среди которых и политсилы, которые не прошли на выборах в Верховную раду, но преодолели 2% барьер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт движения "ЧЕСНО".

Как сообщается, общая сумма финансирования партий зависит от размера прожиточного минимума и явки на выборах.

"Нововведением после этих выборов является то, что государственное финансирование получат и внепарламентские партии, которые не попадут в Верховную раду, но получат от 2% голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии явка на этих выборах составила 14,7 млн избирателей. Каждый избиратель приносит в общий корзины государственного финансирования 2% прожиточного минимума, или 38 гривен и 42 копейки. Именно от количества голосов за конкретную партию зависит, сколько государственных средств она получит. Таким образом, общий бюджет госфинансирования партий в 2020 году достигнет 565,5 млн гривен.

"90% этой суммы, или 509 млн, распределят пропорционально результатам на выборах между всеми партиями, преодолеют 2% -й барьер. То есть победитель получит больше, а партия, которая едва преодолевает 2% - меньше", - говорится в сообщении.

"Согласно нашим моделированием, партия, которая получит 2%, в 2020 году получит из бюджета около 11 млн гривен. Еще 10%, или 56,5 млн гривен, распределят пропорционально (поровну) между теми партиями, которые пройдут в парламент и в своих списках будут иметь более трети женщин (считается именно по проходным списком, а не по фракции, к которой присоединятся мажоритарщики) ", - отмечается в публикации.

Больше всего госсредств достанется партии "Слуга народа". Она получит примерно 225,3 млн гривен. Дополнительное финансирование по гендерному квоте почти удваивает размер госфинансирования "Голоса". К базовой суммы около 34 млн добавятся еще более 28 млн. Существенную прибавку получит и "Европейская солидарность" - к базовым почти 46 млн партия получит еще более 28 млн гривен по гендерному квоте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Окружной админсуд города Киева частично удовлетворил иск Киевской ячейки "Оппозиционного блока" и вернул государственное финансирование партии. Партии должны перечислить средства, которые она не получила в I квартале 2019 года - около 15,5 млн гривен.

Ранее НАПК приостановило перечисление средств из государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года из-за взаимоисключающих требований представителей партии и судебного запрета.