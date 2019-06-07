Суд повернув "Оппоблоку" держфінансування

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Рішення вступить в силу після закінчення строку на оскарження

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов київського осередку "Опозиційного блоку" і повернув державне фінансування партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, суд скасував рішення Національного агенства з питань запобігання корупції (НАПК), яка призупинила держфінансування партії "Опозиційний блок".

Також партії повинні перерахувати кошти, які вона не отримала в I кварталі 2019 року - близько 15,5 млн гривень.

Судячи з попереднім судовим рішення, партія також просила встановити, що у Національному агентстві відсутні повноваження припиняти "Оппоблоку" держфінансування в I кварталі 2019 року. В цій частині позову суд відмовив.

Рішення вступить в силу після закінчення строку на оскарження або після проходження апеляції, якщо хтось із сторін подасть скаргу.

Зазначимо, НАПК припинило перерахування коштів з державного бюджету на фінансування політичної партії "Опозиційний блок" в I кварталі 2019 року з-за взаємовиключних вимог представників партії і судової заборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК розподілив кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій в першому кварталі 2019 року. Загальна сума гофинансирования на 2019 рік, яка буде розподілена між партіями, становить 565 680 500 гривень.