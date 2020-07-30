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В Держекоінспекції оцінили збитки від затонулого танкера в Одесі

Одеса, Четвер 30 липня 2020 20:43
В Держекоінспекції оцінили збитки від затонулого танкера в Одесі
Фото: танкер Delfi (Думська)
Автор: Игорь Литвиненко

Збиток оцінюється в 280 доларів за 1 кг витеклих нафтопродуктів

Затонулий біля пляжу в Одесі танкер Delfi вже завдав шкоди екології на 20 тисяч доларів. Дані, щодо збитків, передані в правоохоронні органи.

Про це в ефірі NewsOne заявив глава Держекоінспеції Андрій Мальований.

За його словами, на даний момент не можна точно оцінити суму збитків, так як танкер досі не евакуювали, в зв'язку з чим можливі витоку нафтопродуктів в подальшому.

"Остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та відбуксирування судна. Я сподіваюся, що не доведеться підрядникам розрізати судно, що зможе більшої шкоди навколишньому середовищу нанести. Але поки за методикою нарахування збитків Держекоінспекція в Одеській області нараховано вже близько 20 тисяч доларів", - повідомив Мальований.

Він зазначив, що методика передбачає оцінювання збитків за формулою - 280 доларів за 1 кг нафтопродуктів.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" минулої осені. Судновласник довгий час відмовлявся проводити роботи з підняття судна з мілини.

Нагадаємо, танкер Delfi повинні були підняти з мілині поблизу одеського пляжу "Дельфін" до 20 липня, однак буксувальникам не вдалося це зробити.

Зазначимо, 26 липня зафіксували черговий витік нафтопродуктів з танкера Delfi, через що оголосили надзвичайну ситуацію.

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