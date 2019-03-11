У Держдумі заявили, що неядерні країни стануть цілями для ударів РФ

У РФ заявили, що НАТО нарощує військову присутність біля російських кордонів

Участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями ответных ударов РФ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают росСМИ.

По его словам, НАТО наращивает военное присутствие у российских границ.

"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях ядерной миссии. Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки. Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать", - сказал Шаманов.

Отметим, законопроект об иностранных военных учениях, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году, 6 марта подписал президент Украины Петр Порошенко.

РБК-Укриана писало, что бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен заявлял, что угрозы президента РФ Владимира Путина после выхода США из ракетного договора следует воспринимать совершенно серьезно.