Госдума РФ разрешила Путину назначить нового премьера

Фото: Михаил Мишустин (из открытых источников)

Российский парламент согласился с кандидатурой Михаила Мишустина

Государственная дума Российской Федерации разрешила президенту Владимиру Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Государственная дума дала согласие Путину на назначение Мишустина премьер-министром России. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Напомним, вчера Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Также сообщалось, что сам претендент согласился возглавить правительство.

Смена российского премьера произошла после выступления Путина перед Федеральным собранием. Среди всего прочего он заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему пост заместителя главы Совета безопасности РФ. Медведев заявлял, что предлагаемые изменения в Конституцию "внесут существенные изменения в баланс власти".