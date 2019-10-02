ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія призвала до своєї армії близько 19 тисяч кримчан з 2014

Новини » Політика    02.10.2019 - 10:50
Росія призвала до своєї армії близько 19 тисяч кримчан з 2014
Ілюстративне фото (donpress.com)

Цієї осені очікується ще 3,5 тисячі призовників

З 2014 року російська армія призвала до своїх лав 18,9 тисячі кримчан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами члена Кримської правозахисної групи Олександра Сєдова, це вже восьма хвиля призову в російську армію. Цієї осені очікується ще близько 3,5 тисячі призовників.

Як відомо, Україна вимагає від Росії припинити призов кримчан до лав ЗС РФ. У зв'язку з цим звернулася до Міжнародного кримінального суду. У прокуратурі Автономної Республіки Крим зазначають, що "мобілізація населення окупованої території країною-окупантом є різновидом військового злочину", а, отже, цим питанням має займатися суд у Гаазі. Прокуратура просить кримчан, у разі отримання повісток, повідомляти про це телефоном або електронною поштою.

Повідомляється, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні інформувала, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали близько 5 тисяч жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію знову призвали більше 5 тисяч кримчан.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, призовників з Криму направлять на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

Також, як повідомлялося, в окупованому Криму в 2019 році за ухиляння від служби в армії Російської Федерації були засуджені 17 жителів півострова. Загалом у нинішньому році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "за ухиляння від військової служби в Збройних силах РФ", за 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.

В Україні стартував осінній призов на військову службу У ВСУ назвали кількість строковиків, яких призвуть на осінню службу
Новини України Призов в армію
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся