МВФ прогнозує дворазове падіння інвестицій в Україну

Фото: МВФ (www.imf.org)

Інвестиційна привабливість України буде мінімальною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році на рівні 0,8 млрд доларів. Це у два рази менше, ніж у 2019 році (1,6 млрд доларів).

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Згідно з прогнозом, зовнішній борг України зросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів у 2019 році). Відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).

МВФ очікує, що від'ємне сальдо поточного рахунку України зросте у 2020 році до 1,7% від ВВП (з 0,7% до 2019 року).

Нагадаємо, за даними Держстату, капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн, що на 35,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

МВФ очікує, що середньорічна інфляція в Україні складе 4,5% у 2020 році, 7,2% у 2021 році і 5,6% у 2022 році.

Фонд прогнозує скорочення реальної зарплати у 2020 році (з урахуванням інфляції). Номінальна зарплата зросте на 3,6% в році, що на 11,4% у 2021 році та 9,3% у 2022 році.

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Автор: Олександр Білоус