НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Наприкінці 2020 року очікуються максимальні виплати

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 липня 2020 року. Пікові виплати припадуть на IV квартал.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року мають виплатити 5,587 млрд доларів, з яких 71 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Також в IV кварталі необхідно виплатити 2,444 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

За даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,602 млрд доларів, з яких 11,158 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,444 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,734 млрд доларів і на I квартал - 4,691 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом II кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,5 млрд доларів - до 122,8 млрд доларів. Щодо ВВП борг збільшився до 78,8% з 75,7% на кінець I кварталу.

Зазначимо, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики. Загальна сума платежу склала понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігацій з терміном погашення в 2020-2027 роках.