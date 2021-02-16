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В Іраку база США потрапила під ракетний удар, є загиблий та поранені

Новость на русском → Ербіль, Вівторок 16 лютого 2021 11:28
В Іраку база США потрапила під ракетний удар, є загиблий та поранені Фото: військова база (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Представник міжнародної коаліції із боротьби з ІДІЛ, полковник Вейн Маротто повідомив, що у результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинула одна людина. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.

Про це Вейн Маротто написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, обстріл військової бази США в місті Ербіль стався напередодні ввечері. Обстріли були "непрямими". Всього було запущено 14 ракет калібру 107 мм. Три ракети вибухнули біля військових казарм.

"Загинув один цивільний підрядник (не зі США), ще дев'ять цивільних підрядників отримали поранення (один зі США)", - написав Маротто.

Нагадаємо, раніше в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада. У той час там перебували військові США і військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.

Також РБК-Україна писало, що 25 липня ще одна військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу.

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