В Іраку база США потрапила під ракетний удар, є загиблий та поранені
Представник міжнародної коаліції із боротьби з ІДІЛ, полковник Вейн Маротто повідомив, що у результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинула одна людина. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.
За його словами, обстріл військової бази США в місті Ербіль стався напередодні ввечері. Обстріли були "непрямими". Всього було запущено 14 ракет калібру 107 мм. Три ракети вибухнули біля військових казарм.
"Загинув один цивільний підрядник (не зі США), ще дев'ять цивільних підрядників отримали поранення (один зі США)", - написав Маротто.
Нагадаємо, раніше в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада. У той час там перебували військові США і військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.
Також РБК-Україна писало, що 25 липня ще одна військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу.