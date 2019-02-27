У Держдепі США назвали теми переговорів на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

США будуть наполягати на повному ядерному роззброєнні КНДР

Главной темой второго саммита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына станет ядерное разоружение КНДР. Как информирует РБК-Украина, об этом заявили в Государственном департаменте США.

Также переговоры лидеров, которые состоятся во Вьетнаме, будут сосредоточены на улучшении отношений, обеспечении мира.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - по трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Кроме того добавили, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майкл Помпео.

Отметим, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли во Вьетнам. Трамп приехал вечером 26 февраля и уже отправился в отель JW Marriott. Ким Чен Ын прибил еще утром. Встреча сторон состоится в среду и четвер.

Напомним, ранее окружение президента США Дональда Трампа в Белом доме выразило обеспокоенность возможными уступками, на которые может пойти Трамп при встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Несколько помощников американского президента в разговоре с WP выразили скептическое отношение к тому, что эта встреча даст перспективы прогресса в диалоге с КНДР.