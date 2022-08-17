У Держдепі звинуватили Китай у підриві статусу-кво навколо Тайваню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса в ході прес-конференції .

За його словами, КНР зробила небезпечні кроки навколо Тайваню після "безневинного" візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбей, який не був безпрецедентним. За його словами, такі поїздки повністю відповідають політиці "одного Китаю", якої дотримується Вашингтон.

Представник Держдепу зазначив, що Пекін продовжує посилювати тиск на Тайвань, прагне залякати його за допомогою озброєння і втрутитися в демократичні процеси.

"Ці дії, крім створення додаткових ризиків, підірвали статус-кво і, в свою чергу, основи миру і стабільності навколо Тайваню. І те, що ми бачимо зараз, схоже, є початковою стадією інтенсифікації цих зусиль", - підкреслив Прайс.