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В Госдепе обвинили Китай в подрыве статуса-кво вокруг Тайваня

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Вашингтон, Среда 17 августа 2022 21:50
В Госдепе обвинили Китай в подрыве статуса-кво вокруг Тайваня Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Китай своими агрессивными действиями подрывает статус-кво вокруг Тайваня и нарушает стабильность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в ходе пресс-конференции.

По его словам, КНР предприняла опасные шаги вокруг Тайваня после "безобидного" визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который не являлся беспрецедентным. По его словам, такие поездки полностью соответствуют политике "одного Китая", которой придерживается Вашингтон.

Представитель Госдепа отметил, что Пекин продолжает усиливать давление на Тайвань, стремится запугать его при помощи вооружения и вмешаться в демократические процессы.

"Эти действия, помимо создания дополнительных рисков, подорвали статус-кво и, в свою очередь, основы мира и стабильности вокруг Тайваня. И то, что мы видим сейчас, похоже, является начальной стадией интенсификации этих усилий", - подчеркнул Прайс.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита Пелоси в Тайбэй.

Тогда Китай объявил военные учения вокруг острова, в которых осуществлялись запуски боевых ракет, способных нести ядерное оружие.

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