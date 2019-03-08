У Держдепі назвали оптимальні терміни ядерного роззброєння КНДР

Фото: зустріч Трампа з Кім Чен Ином (whitehouse.gov)

Передбачається, що завершити денуклеаризацію Північної Кореї можна до 2021 року

У Державному департаменті США назвали оптимальними термінами завершення ядерного роззброєння Північної Кореї (КНДР) 2021 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Bloomberg.

За інформацією співрозмовника агентства з Держдепу, процес денуклеаризації повинен завершитися до закінчення президентства Дональда Трампа. Однак департамент не буде чинити тиск на керівництво КНДР задля прискорення процесу.

Нагадаємо, переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина під час саміту в Ханої завершилися достроково. Сторони не дійшли згоди з багатьох питань.

Зі свого боку Трамп відзначає, що переговори зірвалися через те, що КНДР зажадала повного скасування санкцій. У відповідь міністр закордонних справ Північної Кореї Ри Йонхо сказав, що Пхеньян зробив "реалістичну пропозицію" і домагався часткового, а не повного зняття санкцій.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп готовий до продовження діалогу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином з денуклеаризації півострова.