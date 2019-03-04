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Трамп дорікає конгресменам-демократам через зрив саміту з Кім Чен Ином

Новини » Політика    04.03.2019 - 13:52
Трамп дорікає конгресменам-демократам через зрив саміту з Кім Чен Ином
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

На думку президента США, свідчення його екс-адвоката у Конгресі могли сприяти зриву саміту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що свідчення у Конгресі Майкла Коена могли стати однією з причин дострокового припинення саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Трамп назвав свідчення Коена "новою нижчою точкою в американській політиці".

"Для демократів допитувати на відкритих слуханнях засудженого брехуна і шахрая у той самий час, коли йде дуже важливий ядерний саміт з Північною Кореєю, це, напевно, нова нижча точка в американській політиці", - зазначив Трамп та підкреслив, що це могло спровокувати дострокове припинення переговорів з КНДР.

Він також повідомив, що такого ніколи раніше не відбувалося під час відсутності президента в країні.

"Такого ніколи не було під час перебування президента за кордоном. Ганьба!", - написав Трамп.

Так, екс-адвокат Трампа Майкл Коен протягом трьох днів давав свідчення на слуханнях у Конгресі США. Публічні свідчення він давав і 27 лютого, коли проходив саміт США-КНДР в Ханої. Під час цих слухань Коен заявив, що президент змусив його збрехати розслідування про бізнес у Росії під час президентської кампанії.

Нагадаємо, Трамп на прес-конференції після саміту в Ханої заявив, що третього саміту з Кім Чен Ином, швидше за все, не буде. Так, глави США та КНДР не дійшли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

Як писало РБК-Україна, Трамп відмовив Кім Чен Ину в повному скасуванні санкцій.

Так, 27 лютого у в'єтнамському Ханої відбувся саміт лідерів США та Північної Кореї. Однак він завершився достроково, оскільки сторони не змогли досягти згоди в питанні денуклеаризації півострова.

Пізніше стало відомо, що причиною провалу переговорів могла стати вимога США закрити секретну базу зі збагачення урану, яка знаходиться поблизу Пхеньяну.

Причиною дострокового завершення саміту США та КНДР могли стати вимоги Трампа Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися знову
Новини України СамітКім Чен ИнКонгресс СШАДональд Трамп
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