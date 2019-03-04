Трамп дорікає конгресменам-демократам через зрив саміту з Кім Чен Ином

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

На думку президента США, свідчення його екс-адвоката у Конгресі могли сприяти зриву саміту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що свідчення у Конгресі Майкла Коена могли стати однією з причин дострокового припинення саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Трамп назвав свідчення Коена "новою нижчою точкою в американській політиці".

"Для демократів допитувати на відкритих слуханнях засудженого брехуна і шахрая у той самий час, коли йде дуже важливий ядерний саміт з Північною Кореєю, це, напевно, нова нижча точка в американській політиці", - зазначив Трамп та підкреслив, що це могло спровокувати дострокове припинення переговорів з КНДР.

Він також повідомив, що такого ніколи раніше не відбувалося під час відсутності президента в країні.

"Такого ніколи не було під час перебування президента за кордоном. Ганьба!", - написав Трамп.

Так, екс-адвокат Трампа Майкл Коен протягом трьох днів давав свідчення на слуханнях у Конгресі США. Публічні свідчення він давав і 27 лютого, коли проходив саміт США-КНДР в Ханої. Під час цих слухань Коен заявив, що президент змусив його збрехати розслідування про бізнес у Росії під час президентської кампанії.

Нагадаємо, Трамп на прес-конференції після саміту в Ханої заявив, що третього саміту з Кім Чен Ином, швидше за все, не буде. Так, глави США та КНДР не дійшли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

Як писало РБК-Україна, Трамп відмовив Кім Чен Ину в повному скасуванні санкцій.

Так, 27 лютого у в'єтнамському Ханої відбувся саміт лідерів США та Північної Кореї. Однак він завершився достроково, оскільки сторони не змогли досягти згоди в питанні денуклеаризації півострова.

Пізніше стало відомо, що причиною провалу переговорів могла стати вимога США закрити секретну базу зі збагачення урану, яка знаходиться поблизу Пхеньяну.