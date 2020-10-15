Держдеп заявив про спроби Росії, Китаю та Індії вплинути на вибори в США

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Росія, Китай та Іран роблять спроби поширювати дезінформацію з метою втрутитися у президентські вибори в США. Зокрема Держдеп закликає критично ставитися до повідомлень російських державних телеканалів.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю радіостанції KTAR в штаті Арізона.

Він зазначив, що в адміністрації США є два обов'язки - "спробувати виявити дезінформацію і зупинити її поширення, а також переконатися в тому, що вона не поширюється".

Крім того, за його словами, "кожен американець має оцінювати інформацію, з якою він знайомиться в соціальних мережах або на телебаченні", і якщо подібні відомості виходять від китайського Інституту Конфуція або російського RT, то "до цієї інформації слід ставитися з підозрою".

Помпео зазначив, що зусилля іноземних урядів з поширення дезінформації в США відбуваються на тлі підготовки до виборів президента, які заплановані на 3 листопада.

"Ці уряди не хочуть демократії. Вони не хочуть, щоб наші вибори були успішними", - сказав він.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

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