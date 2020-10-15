Госдеп заявил о попытках России, Китая и Индии повлиять на выборы в США

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Россия, Китай и Иран предпринимают попытки распространять дезинформацию с целью вмешаться в президентские выборы в США. В частности Госдеп призывает критически относиться к сообщениям российских государственных телеканалов.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиостанции KTAR в штате Аризона.

Он отметил, что у администрации США есть две обязанности - "попытаться выявить дезинформацию и остановить ее распространение, а также убедиться в том, что она не распространяется".

Кроме того, по его словам, "каждый американец должен оценивать информацию, с которой он знакомится в социальных сетях или на телевидении", и если подобные сведения исходят от китайского Института Конфуция или российского RT, то "к этой информации следует относиться с подозрением".

Помпео отметил, что усилия иностранных правительств по распространению дезинформации в США происходят на фоне подготовки к выборам президента, запланированных на 3 ноября.

"Эти правительства не хотят демократии. Они не хотят, чтобы наши выборы были успешными", - сказал он.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Также Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Дональда Трампа и Джо Байдена.