У розвідці США побоюються, що Росія спробує підірвати довіру до виборів поштою

Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)

Росія хоче втрутитися у вибори президента США 2020 року. Згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ прагне поставити під сумнів результати голосування поштою через епідемію коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

В американської розвідці вважають, що Росія буде продовжувати "підривати довіру суспільства в можливість голосування поштою".

Глава комітету Конгресу з розвідки, представник демократів Адам Шифф вважає, що дані ЦРУ підтверджують кілька фактів.

"Як підтвердило минулого місяця розвідувальне співтовариство, Росія знову намагається втрутитися в наші вибори і посіяти недовіру до нашого демократичного процесу. Росія повторює деструктивні і помилкові чутки про голосування поштою, які президент Трамп і його помічники, включаючи генерального прокурора Барра, активно просувають" , - заявив Шифф.

Нагадаємо, енеральний прокурор США Вільям Барр виступив проти голосування поштою на виборах президента США в листопаді 2020 року.

Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що голосування по пошті призведе до фальсифікації виборів.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно "втручається" в американські президентські вибори.

Американська контррозвідка також оцінила вплив Росії на вибори в США.

Також РБК-Україна писало, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.