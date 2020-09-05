ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США

Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)

Іноземні противники США, в тому числі Росія і Китай, намагаються незаконно впливати на політичні процеси в країні. Вони діють трьома методами: кібератаки, дезінформація в соціальних мережах і розміщення політичної реклами від імені американських громадян.

Про це йдеться в посібнику з безпеки виборів 2020 року, виданому Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.

"Зловмисні операції з-за кордону націлені на те, щоб підірвати довіру до наших демократичних інститутів. Вони діють трьома методами", - йдеться в документі.

Перший метод - кібератаки на виборчі кампанії та інфраструктуру органів влади США. Вони можуть включати злам і організацію витоків "делікатної інформації з комп'ютерів, баз даних, мереж, телефонів і електронної пошти".

Інший метод - таємне фінансування, розміщення політичної реклами під виглядом громадян США, лобіювання з боку незареєстрованих іноземних агентів впливу і незаконні пожертвування на виборчу гонку "з боку іноземних супротивників".

Третій і головний метод - дезінформація в соцмережах з метою посіяти сумніви, обдурити або засмутити американців. Наприклад, це може бути поширення неправдивої інформації про актуальні соціальні проблеми, щоб спровокувати cторони і розпалити конфлікт.

Для виявлення та протидії подібним загрозам ФБР тісно взаємодіє з "партнерами на кожному рівні", включаючи технологічні компанії та операторів соціальних платформ.

Нагадаємо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ прагне поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно "втручається" в американські президентські вибори.

Американська контррозвідка також оцінила вплив Росії на вибори в США.

Також РБК-Україна писало, що екс-спецпрокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, заявив, що таке втручання було неодноразовим.