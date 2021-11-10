Держдеп про війська Росії біля України: США попередили Москву про наслідки

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон слідкує за діями Росії вздовж українського кордону. За її словами, під час нещодавнього візиту до Москви американські посадовці попередили російське керівництво про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Донфрід входила до американської делегації на чолі з главою ЦРУ, яка минулого тижня відвідала Москву та особисто передала це повідомлення чиновникам в Кремлі.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили про нарощення російських військ на кордоні з Україною, однак в українському Міністерстві оборони цю інформацію заперечили. Пізніше в Генштабі ЗСУ пояснили, чому Росія переміщує свої війська на кордоні.

Однак нещодавно видання Bloomberg заявило, що Росія перекидає танки до українського кордону.