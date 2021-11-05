Нарощування сил немає. У Генштабі пояснили переміщення військ Росії біля кордону України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генштабу Сергія Шаптали в передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Коли ми отримали інформацію зі ЗМІ, ми запитали свої засоби розвідки. Коли нам надали дані, ми оцінили ситуацію. Ніякого нарощування військ на державному кордоні з Україною не було і немає. Ситуація навколо нашої держави контрольована, ніякого нарощування зусиль з боку РФ немає", - сказав Шаптала.

Він пояснив, що переміщення російських військ біля кордонів України є наслідком військових навчань, які Росія проводила напередодні.

"Переміщення техніки не може після закінчення навчань завершитися протягом однієї-двох діб. Йде повернення військ в пункти постійної дислокації. Те, що сказали, що пішли ближче до кордону, навпаки - вони пішли вглиб своєї території", - пояснив начальник Генштабу.

Нагадаємо, за даними української розвідки на початок листопада біля кордонів України на окупованих територіях було близько 90 тисяч російських військових.

Зазначимо, після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України – Міністерство оборони спростувало цю інформацію.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 5 листопада експерти обговорюють важливі питання. Зокрема: чи правильно Україна веде війну з Росією, що сьогодні відбувається на сході України, та чи чекати на військове загострення? Також Сергій Шаптала, Арсен Аваков, Петро Порошенко та інші висловлять свою думку щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.



Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.



Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.



А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.



У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.



Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.