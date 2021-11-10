Госдеп о войсках России возле Украины: США предупредили Москву о последствиях

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон следит за действиями России вдоль украинской границы. По ее словам, во время недавнего визита в Москву американские чиновники предупредили российское руководство о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Донфрид входила в американскую делегацию во главе с главой ЦРУ, которая на прошлой неделе посетила Москву и лично передала это сообщение чиновникам в Кремле.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о наращивании российских войск на границе с Украиной, однако в украинском Министерстве обороны эту информацию опровергли. Позже в Генштабе ВСУ объяснили, почему Россия перемещает свои войска на границе.

Однако недавно издание Bloomberg заявило, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.