Блінкен і Кулеба обговорять дії військ РФ на кордоні з Україною

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поставилися серйозно в Кремлі до попереджень директора ЦРУ Вільяма Бернса з приводу нарощування російських сил на кордоні з Україною під час його візиту до Москви, Прайс нагадав, що Держдепартамент вже висловив заклопотаність діями Росії минулого тижня і "дуже уважно стежить за ситуацією, продовжуючи консультації з нашими союзниками і партнерами з цього питання".

Представник Держдепартаменту додав, що це питання буде обговорюватися в ході завтрашнього стратегічного діалогу між держсекретарем Ентоні Блінкеном і главою МЗС України Дмитром Кулебою, який в середу відвідає Вашингтон.

Крім того, за словами Прайса, дії Москви обговорювалися в ході особистих консультацій, проведених президентом Джо Байденом і держсекретарем Блінкеном з українським президентом Володимиром Зеленським минулого тижня в Глазго, а також під час візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса в Москву.

"Як ми вже ясно заявляли в минулому, які б то не було агресивні або дії, що ведуть до загострення ситуації, викликають у Сполучених Штатів велику заклопотаність, і тому ми продовжимо підтримувати деескалацію ситуації в регіоні і дипломатичне вирішення конфлікту на сході України. Президент Байден і держсекретар Блінкен ясно дали зрозуміти це президенту Зеленському під час їх зустрічі в кулуарах 26-ї кліматичної конференції ООН", - заявив він.

За словами Неда Прайса, і президент, і держсекретар у розмові із Зеленським запевнили його в "непохитності нашої підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

"Ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо Київ і засуджуємо російську агресію проти України в усіх формах. У нас буде можливість зробити це знову особисто завтра в ході цього стратегічного діалогу", - додав Нед Прайс.