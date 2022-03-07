Задіяла 95% угруповання вторгнення. Пентагон не бачить військових успіхів Росії

Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%). Що спостерігає Пентагон: Висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.

Російські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах і засобах ППО.

Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних боєприпасів.

Не може підтвердити заклик резервістів в Росії.

Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.