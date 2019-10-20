Помпео не бачив з боку США спроб чинити тиск на Україну

Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео не знайшов доказів зв'язку США і України в обмін на допомогу

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися яких-небудь дій від Києва в обмін на надання фінансової і військової допомоги. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC, яке в неділю вийшло в ефір.

За його словами, в питанні надання військової допомоги Україні, йшлося виключно про стратегічні наслідки.

"Я ніколи не бачив такого в тому, що стосується процесу вироблення рішень, в якому я брав участь, рішень щодо того, слід надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії... Мова завжди йшла про те, якими будуть стратегічні наслідки, дійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані куди потрібно в світлі корупції на Україні, як ми можемо гарантувати це Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння", - сказав Помпео, відповідаючи на питання журналіста про те, керувалася адміністрація США таким підходом.

Помпео також заявив, що "українці тепер в більшій безпеці і росіянам це, зрозуміло, не подобається".

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки керівника адміністрації Білого дому Мік Малвейни заявив, що виділення військової допомоги Україні США призупинили через стурбованість з приводу корупції.