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В Ірані на тлі протестів відключили мобільний зв'язок та інтернет

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 15:40
В Ірані на тлі протестів відключили мобільний зв'язок та інтернет
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Без підключення до інтернету залишилося 93% території Ірану

В Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Про це повідомляє організація NetBlocks, яка відстежує блокування інтернету в різних країнах.

Повідомляється, що ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестала працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку в країні, зокрема MCI, Rightel і IranCell.

"Іран перебуває в розпалі майже загального національного відключення інтернету станом на 18:45 суботи. Дані мережі в реальному часі показують, що зв'язок знизилася до 7%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Ірані в ході зіткнень поліції з учасниками протестів загинули 25 людей.

В Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. У місті Сирджан один з протестувальників був убитий, багато отримали поранення. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом Ірану в ніч на п'ятницю, 15 листопада, у зв'язку з тривалою економічною кризою. Так, володар державної бензинової карти може в місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентної 12 евроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр в залежності від якості бензину.

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