Держдеп: "Північний потік-2" підриває безпеку України і східного флангу НАТО

Він зазначив, що трубопровід є російським геополітичним проектом.

"Він загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включаючи східний фланг НАТО", - пояснив Рікер.

За його словами, Вашингтон ввів санкції проти чотирьох російських юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу від Росії до Німеччини. Йдеться про чотири російські судна.

Він уточнив, що споруда "Північного потоку-2" була закінчена більш ніж на 90%, коли адміністрація США приступила до своїх обов'язків у січні 2021 року. Рікер звернув увагу, що не допустити будівництво газопроводу було складно, в тому числі з новими санкціями.