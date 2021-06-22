Госдеп: "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО

Он отметил, что трубопровод является российским геополитическим проектом.

"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.

Он уточнил, что постройка "Северного потока-2" была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями.