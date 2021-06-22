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Госдеп: "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и восточного фланга НАТО

Автор: Артур Родивилов

Российский "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и стран Восточной Европы. Позиция администрации США по газопроводу остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что трубопровод является российским геополитическим проектом.

"Он угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО", - объяснил Рикер.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.

Он уточнил, что постройка "Северного потока-2" была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями.

Напомним, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее США отменили санкции против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, хотя у Госдепа и Белого дома были разногласия по этому вопросу.

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Северный поток-2