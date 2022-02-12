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Держдеп розповів, що робитимуть дипломати США, які залишаться в Україні

Автор: Мілан Лєліч

Американські дипломати, які залишаться в Україні, будуть активно контактувати з українською владою. Зокрема, щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.

За словами представника Держдепу, весь цей час залишилися американські дипломати будуть активно контактувати з українською владою, щоб президент і уряд США мали найбільш повну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США повідомили, що Вашингтон переводить частину співробітників посольства Києва до Львова.

Крім того, сьогодні про рішення скоротити посольство в Києві заявили США. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.

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