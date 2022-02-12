Госдеп рассказал, что будут делать дипломаты США, которые останутся в Украине

Американские дипломаты, которые останутся в Украине, будут активно контактировать с украинскими властями. В частности, по ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента.
По словам представителя Госдепа, все это время оставшиеся американские дипломаты будут активно контактировать с украинской властью, чтобы президент и правительство США имели наиболее полную информацию о происходящем в Украине.
Напомним, ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон переводит часть сотрудников посольства Киева во Львов.
Кроме того, сегодня о решении сократить посольство в Киеве заявили США. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.