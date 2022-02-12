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Госдеп рассказал, что будут делать дипломаты США, которые останутся в Украине

Автор: Милан Лелич

Американские дипломаты, которые останутся в Украине, будут активно контактировать с украинскими властями. В частности, по ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный брифинг представителя Госдепартамента.

По словам представителя Госдепа, все это время оставшиеся американские дипломаты будут активно контактировать с украинской властью, чтобы президент и правительство США имели наиболее полную информацию о происходящем в Украине.

Напомним, ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон переводит часть сотрудников посольства Киева во Львов.

Кроме того, сегодня о решении сократить посольство в Киеве заявили США. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.

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