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Байден ввів нові санкції проти Білорусі

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Понеділок 09 серпня 2021 17:49
Байден ввів нові санкції проти Білорусі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ввели нові санкції проти Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Джо Байден заявив, що дії Білорусі являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - заявив американський лідер.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

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