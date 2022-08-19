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Держдеп попередив Конгрес про проблеми у разі визнання РФ спонсором тероризму, - Politico

Фото: Держдеп попередив Конгрес про проблеми в разі визнання РФ спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держдеп США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання з приводу негативних наслідків можливого включення Росії в список спонсорів тероризму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, в цьому випадку багатосторонні угоди в Стамбулі про зняття обмежень на вивезення українського зерна і постачання російських продуктів на експорт опиняться під загрозою.

Складніше стане і підтримувати роботу за угодами у сфері ядерної зброї, наголошується в статті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, що спонсорує тероризм.

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