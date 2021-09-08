Держбюджет-2022 вперше ґрунтуватиметься на трирічній декларації, - Шмигаль

"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що вперше документ буде ґрунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

"Це буде збалансований і реалістичний проект з чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура і, звичайно, соціальні програми", - додав прем'єр.

Зазначимо, до цього державний бюджет не ґрунтувався на середньострокових деклараціях.

У липні Верховна рада взяла до відома таку бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Вона представляє собою бачення бюджетної політики з боку уряду.

Зокрема, згідно з цим документом зростання економіки України очікується на рівні 3,8% в 2022 році, 4,7% - в 2023 і 5,0% - в 2024.

Доходи в 2022 році мають бути на рівні 1 219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1 333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1 451,6 млрд гривень.

Також передбачається, що середня зарплата становитиме: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році - 19 063 гривень.