Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що пропонує документ

"За" проголосували 269 нардепів.

Також нардепи схвалили рекомендації Ради щодо бюджетної політики.

"Кабінету міністрів підготувати та подати до ВРУ проект закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням рекомендацій Верховної ради щодо бюджетної політики", - вказано у постанові.

Що передбачає декларація

Бюджетна декларація - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% - в 2023 році і 5,0% - у 2024 році.

Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1451,6 млрд гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна зарплата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році - 19 063 гривень.