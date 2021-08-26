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Шмигаль про держбюджет-2022: передамо Раді вчасно

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 13:21
Шмигаль про держбюджет-2022: передамо Раді вчасно Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд вчасно передасть Верховній раді законопроект про державний бюджет на 2022 рік. Згідно із законодавством, його треба внести не пізніше 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

"Вже скоро уряд затвердить і передасть Верховній раді проект державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року все передамо вчасно і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - зазначив він.

Нагадаємо, влітку Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, і РБК-Україна писало про те, що пропонує документ.

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Денис Шмигаль Держбюджет
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