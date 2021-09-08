Госбюджет-2022 впервые будет основываться на трехлетней декларации, - Шмыгаль

"15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

"Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - добавил премьер.

Отметим, до этого государственный бюджет не основывался на среднесрочных декларациях.

В июле Верховная рада приняла к сведению такую бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Она представляет собой видение бюджетной политики со стороны правительства.

В частности, согласно этому документу рост экономики Украины ожидается на уровне 3,8% в 2022 году, 4,7% - в 2023 и 5,0% - в 2024.

Доходы в 2022 году должны быть на уровне 1 219,6 млрд гривен, в 2023 году - 1 333,2 млрд гривен, в 2024 году - 1 451,6 млрд гривен.

Также предусматривается, что средняя зарплата составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году - 19 063 гривен.